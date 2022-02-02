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Ekonomi TOKİ Hoşdere kura sonuçları: İstanbul Hoşdere TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Hoşdere kura sonuçları: İstanbul Hoşdere TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Hoşdere kura çekilişi! İstanbul Kayabaşı Mahallesi 1. etapta 652 konut ve 6 dükkan, Hoşdere Mahallesinde 344 konut kura ile sahiplerini bulacak. İstanbul Başakşehir ilçesininin Kayabaşı ve Hoşdere Mahallelerinde başvurular 10 Ocak - 21 Ocak 2022 arasında yapıldı. Hoşder TOKİ konutlarına başvuruda bulunan adaylar hak sahibi olup olmadıklarını sorguluyor. TOKİ Hoş Dere 1+1, 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Hoşdere kura çekiliş sonuçları isim listesi, Hoş Dere konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 11:04:00 - 2022-02-02 11:15:00
TOKİ Hoşdere kura sonuçları: İstanbul Hoşdere TOKİ kura sonuçları isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde konut projesi gerçekleştiriyor. TOKİ İstanbul Başakşehir Hoşdere kura çekimi 2 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak. İşte TOKİ 1+1 Hoş dere kura sonuçları isim listesi.

TOKİ 1+1 Hoşdere kura sonuçları isim listesi

Derya Karakılız

Nagahan Aygün

Okan Sönmez

Özkan Göndoğu

Sadık Ahmet Altundağ

Cihan Doğaner

Özkan Göndoğu

Süheyla Altay

Sadık Ahmet Altundağ

Cihan Doğaner

Ercan Meraçeşme 

Muhammed Sefa Adlı

Özge Kılıçtaş

Zozan Yiğit

Emre Çobanoğlu

Nurettin Kabil

Özcan Yaldız

Yüksel Karaca

Fatma Devecigil

Enes Odabaşoğlu

Elif Oruç

Ahmet Kağan Yıldız

Serdar Bayalan

Esra Hande Yılmaz

Furkan Demir

Dilek Çam

Altın Kutlar

  

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