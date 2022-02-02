TOKİ Hoşdere kura sonuçları: İstanbul Hoşdere TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Hoşdere kura çekilişi! İstanbul Kayabaşı Mahallesi 1. etapta 652 konut ve 6 dükkan, Hoşdere Mahallesinde 344 konut kura ile sahiplerini bulacak. İstanbul Başakşehir ilçesininin Kayabaşı ve Hoşdere Mahallelerinde başvurular 10 Ocak - 21 Ocak 2022 arasında yapıldı. Hoşder TOKİ konutlarına başvuruda bulunan adaylar hak sahibi olup olmadıklarını sorguluyor. TOKİ Hoş Dere 1+1, 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Hoşdere kura çekiliş sonuçları isim listesi, Hoş Dere konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde konut projesi gerçekleştiriyor. TOKİ İstanbul Başakşehir Hoşdere kura çekimi 2 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak. İşte TOKİ 1+1 Hoş dere kura sonuçları isim listesi.
TOKİ 1+1 Hoşdere kura sonuçları isim listesi
Derya Karakılız
Nagahan Aygün
Okan Sönmez
Özkan Göndoğu
Sadık Ahmet Altundağ
Cihan Doğaner
Özkan Göndoğu
Süheyla Altay
Sadık Ahmet Altundağ
Cihan Doğaner
Ercan Meraçeşme
Muhammed Sefa Adlı
Özge Kılıçtaş
Zozan Yiğit
Emre Çobanoğlu
Nurettin Kabil
Özcan Yaldız
Yüksel Karaca
Fatma Devecigil
Enes Odabaşoğlu
Elif Oruç
Ahmet Kağan Yıldız
Serdar Bayalan
Esra Hande Yılmaz
Furkan Demir
Dilek Çam
Altın Kutlar