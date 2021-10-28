TOKİ Hasankeyf kura sonuçları Batman Hasankeyf TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Batman Hasankeyf kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura sonuçları Hasankeyf! Batman Hasankeyf TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Hasankeyf projesi konut belirleme kurası yapılı. Hasankeyf TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Batman TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Hasankeyf kura sonucu sorgulama.
Batman Hasankeyf TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Hasankeyf TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Hasankeyf konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Hasankeyf TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Hasankeyf kura sonucu sorgulama…
Batman Hasankeyf TOKİ kura çekiliş sonuçları
Şükran Tekine
Medine Türkan
Fatime Salkan
Nurcan Mohammad
Yaşar İridil
Salih Ağalday
Mehmet Ata ÖZbey
Rıdvan Ağalday
Gülay Kurtay
Hasan Sevinç
Cebrail Kandemir
Abdulaziz Bıçakçı
Nuriye Arpa
Güle Aydağ
Fatma Ayhan
Mehmet Ali Aslankılıç
İlyas İridil
Gazele Kartal
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın