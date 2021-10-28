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Ekonomi TOKİ Hasankeyf kura sonuçları Batman Hasankeyf TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Hasankeyf kura sonuçları Batman Hasankeyf TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Batman Hasankeyf kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura sonuçları Hasankeyf! Batman Hasankeyf TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Hasankeyf projesi konut belirleme kurası yapılı. Hasankeyf TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Batman TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Hasankeyf kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 11:05:00 - 2021-10-28 11:05:41
TOKİ Hasankeyf kura sonuçları Batman Hasankeyf TOKİ kura sonuçları isim listesi

Batman Hasankeyf TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Hasankeyf TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Hasankeyf konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Hasankeyf TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Hasankeyf kura sonucu sorgulama…

Batman Hasankeyf TOKİ kura çekiliş sonuçları

Şükran Tekine
Medine Türkan

Fatime Salkan

Nurcan Mohammad

Yaşar İridil

Salih Ağalday

Mehmet Ata ÖZbey

Rıdvan Ağalday

Gülay Kurtay

Hasan Sevinç

Cebrail Kandemir

Abdulaziz Bıçakçı

Nuriye Arpa

Güle Aydağ
Fatma Ayhan

Mehmet Ali Aslankılıç
İlyas İridil

Gazele Kartal

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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