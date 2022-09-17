TOKİ başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden ve E-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet başvuruları 28 Ekim'de sona erecek. Daha önce TOKİ hakkını devredenler ise yeniden başvuru yapma durumları olup olmadığını araştırıyor.

TOKİ hakkını daha önce devreden yeni projeye başvuru yapabilir mi?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.

Daha önce TOKİ'nin kampanyalarından ev hakkı kazanıldığı için, satılsa ve devredilse dahi, bu sosyal konut projesine başvurulamıyor.