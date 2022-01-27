TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi! Hakkari TOKİ sonuçları:
TOKİ Kilis kura sonuçlar: Hakkari Merkez Deveciler TOKİ kura sonuçları isim listesi… Hakkari TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Hakkari TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Hakkari Merkez TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kilis TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Hakkari sonucu sorgulama.
2022 TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ Hakkari 2+1 3+1 kura sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor.
TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi!
Rahmi Demir
Mehmet Arif Durgun
Sincan Deniz
Evliya Yııldırım
Nihat Demir
Fadile Engin
Kerime Sayın
Semra Keskn
Namık Çiftçi
Ekin Kurt
Bahar Çiftçi
Aydın Ölmez
Adil Arslan
Hekim Kurt
Mahit Kara
Selman Cindioğlu
Durmaz Tan
Hediye Çiftçi
Nasır Başargan
Orhan Tan
Suzda Atak
Ali Sönmez
Serhat Tatlı
Hamide Çiftçi
İbrahim Engin
Fuat Ediş
Rahime Tekce
Kadir Boztepe
Süleyha Yakar
Dündar Özdemir
Rahima Işık
Hamail Engin
Abdulkadir Atak
Adile Gezer
Sabriye Yördem
Ali Cindioğlu
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