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Ekonomi TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi! Hakkari TOKİ sonuçları:
Ekonomi

TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi! Hakkari TOKİ sonuçları:

TOKİ Kilis kura sonuçlar: Hakkari Merkez Deveciler TOKİ kura sonuçları isim listesi… Hakkari TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Hakkari TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Hakkari Merkez TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kilis TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Hakkari sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 11:04:00 - 2022-01-27 11:14:55
TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi! Hakkari TOKİ sonuçları:

2022 TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ Hakkari 2+1 3+1 kura sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor.

TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi!

Rahmi Demir

Mehmet Arif Durgun

Sincan Deniz

Evliya Yııldırım

Nihat Demir

Fadile Engin

Kerime Sayın

Semra Keskn

Namık Çiftçi

Ekin Kurt

Bahar Çiftçi

Aydın Ölmez

Adil Arslan

Hekim Kurt

Mahit Kara

Selman Cindioğlu

Durmaz Tan

Hediye Çiftçi

Nasır Başargan

Orhan Tan

Suzda Atak

Ali Sönmez

Serhat Tatlı

Hamide Çiftçi

İbrahim Engin
Fuat Ediş

Rahime Tekce

Kadir Boztepe

Süleyha Yakar

Dündar Özdemir

Rahima Işık

Hamail Engin

Abdulkadir Atak

Adile Gezer

Sabriye Yördem

Ali Cindioğlu

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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