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Ekonomi

TOKİ Düzce kura çekilişi isim listesi sorgulama

Düzce Merkez 300 / 100000 Konut Toplu Konut Projesi başvurusu onaylanan Düzceliler, TOKİ Düzce kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 210 - 3+1 90 konutun hak sahibinin belirleneceği Düzce TOKİ kura sonuçları, 17 Temmuz saat 12.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli oldu. Belirlenen hak sahipleri sonuçları merak ediyor. İşte TOKİ Düzce 17 Temmuz kura çekiliş isim listesi sorgulama

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:33:00 -
TOKİ Düzce kura çekilişi isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için hak sahiplerini belirlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan alt gelir grubu vatandaşların kira öder gbi ev sahibi olma talimatı sonrasında 2019 yılında 50 bin sosyal konut ile start alan projede 2020 yılında 100 bin sosyal konut için talep toplanmıştı.

TOKİ Düzce kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlandı. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesinden öğrenilebiliyor.

TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

TOKİ Bilecik Bozüyük 2020 kura sonuçları isim listesi
TOKİ Bilecik Bozüyük 2020 kura sonuçları isim listesi

Ekonomi

TOKİ Bilecik Bozüyük 2020 kura sonuçları isim listesi

 

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