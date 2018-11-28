TOKİ Diyarbakır başvuruları ne zaman 2018

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Diyarbakır Kayapınar’da inşaat ettiği 566 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ konut satışlarını çeşitli alternatif ve taksitlendirmeyle müşterinin hizmetine sunuyor. TOKİ Diyarbakır konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018. TOKİ Diyarbakır Kayapınar başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Diyarbakır Kayapınar konut satışlarına ilişkin satış duyurusunda şu ifadeler yer almata. Diyarbakır Çölgüzeli 2.Etap 2.Bölge 566 Konut Projesi Toplu Konut Uygulaması kapsamındaki 566 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Açık Satışa sunulacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 28 Kasım – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankanın yetkili tüm şubeleri tarafından kabul edilecektir. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı web sayfası www.toki.gov.tr aracılığıyla duyurulmaktadır.

Proje yapı ruhsat tarihi: Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat 96 ay vade, %15 peşinat 108 ay vade, %25 peşinat 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Peşin alımlarda indirim uygulanmayacaktır. Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş) oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

TOKİ başvuru şartları

Konut alıcılarının T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranacaktır. “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları aranmayacaktır.

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