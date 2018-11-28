THY- Euroleague
0553 313 94 23

TOKİ Diyarbakır başvuruları ne zaman 2018

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Diyarbakır Kayapınar’da inşaat ettiği 566 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ konut satışlarını çeşitli alternatif ve taksitlendirmeyle müşterinin hizmetine sunuyor. TOKİ Diyarbakır konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018. TOKİ Diyarbakır Kayapınar başvuru şartları neler?

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:56
TOKİ Diyarbakır başvuruları ne zaman 2018

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Diyarbakır Kayapınar’da inşaat ettiği 566 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ konut satışlarını çeşitli alternatif ve taksitlendirmeyle müşterinin hizmetine sunuyor. TOKİ Diyarbakır konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018. TOKİ Diyarbakır Kayapınar başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Diyarbakır Kayapınar konut satışlarına ilişkin satış duyurusunda şu ifadeler yer almata. Diyarbakır Çölgüzeli 2.Etap 2.Bölge 566 Konut Projesi Toplu Konut Uygulaması kapsamındaki 566 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Açık Satışa sunulacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 28 Kasım – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankanın yetkili tüm şubeleri tarafından kabul edilecektir. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı web sayfası www.toki.gov.tr aracılığıyla duyurulmaktadır.

Proje yapı ruhsat tarihi: Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat 96 ay vade, %15 peşinat 108 ay vade, %25 peşinat 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Peşin alımlarda indirim uygulanmayacaktır. Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş) oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir. 

TOKİ başvuru şartları

Konut alıcılarının T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranacaktır. “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları aranmayacaktır.

TOKİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 12:56
  1. TOKİ başvuru şartları
  2. TOKİ Diyarbakır başvuruları ne zaman 2018
  3. TOKİ Diyarbakır Kayapınar konutları
  4. TOKİ Diyarbakır Kayapınar başvuru
  5. TOKİ Diyarbakır Kayapınar konut başvuru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Putin ve Poroşenko ile görüşme gerçekleştirdi
    1. Erdoğan, Putin ve Poroşenko ile..
    2. Mersin'de FETÖ/PDY'nin yeniden..
    3. Avrupalı Türk işletmelerden startup..
    4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    5. Meteoroloji'den Marmara için kar..
    6. Almanya, istihdamda İsveç'in ardından..
    7. Kanada Senatosuna getirilen Pontus..
    8. Akın İpek Türkiye’ye iade edilecek mi?
    9. Rusya'dan nükleer reaktörlerin ömrünü..
    10. FETÖ'cü Akın İpek'in Türkiye'ye iade..
    11. 34. İSEDAK Zirvesi Toplantısı
    12. Rusya, 15 Ukrayna askerini tutukladı
    13. NATO'nun en kapsamlı tatbikatı başladı
    14. GÜNCELLEME 2 - Otoyol çalışmasında..
    15. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    16. Yemen'de ilme adanmış asırlık bir..
    17. Sarpsborg - Beşiktaş maçı oyunu kadrosu
    18. "Türk İdare Dergisi'nin 90. Yılı"..
    19. CHP'den Muharrem İnce açıklaması
    20. "Bebeklerin genetiği değiştirildi"..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!