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Ekonomi TOKİ Denizli Güney kura sonuçları Denizli Güney TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Denizli Güney kura sonuçları Denizli Güney TOKİ kura sonuçları isim listesi

Denizli Güney TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları TOKİ Denizli Güney! Denizli Güney TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Denizli Güney konut kurası gerçekleştirildi. Denizli Güney TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale Güney kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Denizli Güney kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:59:00 - 2021-11-23 11:10:01
TOKİ Denizli Güney kura sonuçları Denizli Güney TOKİ kura sonuçları isim listesi

Denizli Güney TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Denizli Güney TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Denizli Güney konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Denizli Güney TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Denizli Güney kura sonucu sorgulama…

TOKİ Denizli Güney kura çekiliş sonuçları

Naci Yarmaz

Adnan Özdemir

Leyla Deniz

Aydın Ekici

Mihriban Susar

Ferda Yormaz

Hüseyin Yoldaş

Özgür Yolcu

Mesut Çallı

Ramazan Özkanlı

Fatmana Gürcan

Ahmet Sarıkaya

Özkan Evran

Avni Poslu

Duran Köseci

Veli Yönet

Hasan Orta
Nazlı Aykovan

Akın Güven

Oğuz Kurancı

Halil Altunten

serkan Gülmez

Yaşar Argun

toki güney kura sonuçları

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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