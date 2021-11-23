TOKİ Denizli Güney kura sonuçları Denizli Güney TOKİ kura sonuçları isim listesi

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Denizli Güney TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları TOKİ Denizli Güney! Denizli Güney TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Denizli Güney konut kurası gerçekleştirildi. Denizli Güney TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale Güney kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Denizli Güney kura sonucu sorgulama.
Denizli Güney TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Denizli Güney TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Denizli Güney konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Denizli Güney TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Denizli Güney kura sonucu sorgulama…
TOKİ Denizli Güney kura çekiliş sonuçları
Naci Yarmaz
Adnan Özdemir
Leyla Deniz
Aydın Ekici
Mihriban Susar
Ferda Yormaz
Hüseyin Yoldaş
Özgür Yolcu
Mesut Çallı
Ramazan Özkanlı
Fatmana Gürcan
Ahmet Sarıkaya
Özkan Evran
Avni Poslu
Duran Köseci
Veli Yönet
Hasan Orta
Nazlı Aykovan
Akın Güven
Oğuz Kurancı
Halil Altunten
serkan Gülmez
Yaşar Argun
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın