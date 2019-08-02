TOKİ Çorum kura sonucu sorgula | TOK 2019 ÇORUM

TOKİ Çorum kura sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen sorular arasında yerini aldı. Toki tarafından başlatılan 50 bin konut kapsamında Çorum Kuruçay Toki projesi de bulunuyor. Çorum Toki başvuruları 19 Nisan 2019 tarihine kadar T. Halk Bankası A.Ş.’nin Çorum İlinde bulunan yetkili Şubeleri tarafından kabul edildi. Çorum TOKİ kura çekilişi de bugün yapılıyor. TOKİ Çorum kura sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

TOKİ Çorum kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Çorum kura çekilişi bugün yapıldı. TOKİ tarafından gelirli aileler için yaptırılan TOKİ Çorum projesindede 657 konutta bulunan 2+1 ve 3+1 dairelere 3 bin 666 kişi başvuru geldi. Çorum TOKİ kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki tıklayınız.

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TOKİ başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.