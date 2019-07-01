0553 313 94 23

TOKİ çıkmayanlar geri ödemelerini ne zaman alacak? | TOKİ 2019 kura çekilişleri

TOKİ 2019 kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ 2019 kura çekilişleri son durum Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut için 67 ilde talep toplanmış, toplam 636 bin kişi TOKİ konutlarına başvuru yapmıştı. Şimdi TOKİ çekilişleri devam ederken projelere katılan vatandaşların ev sahibi olup olmadığı belli oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlardan çekilen kuralarda ismi çıkmayanlar ise yoğun olarak TOKİ geri ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ederek araştırıyor. Peki TOKİ çıkmayanlar geri ödemelerini ne zaman alacak?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
TOKİ çıkmayanlar geri ödemelerini ne zaman alacak? | TOKİ 2019 kura çekilişleri

TOKİ 2019 kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ 2019 kura çekilişleri son durum Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut için 67 ilde talep toplanmış, toplam 636 bin kişi TOKİ konutlarına başvuru yapmıştı. Şimdi TOKİ çekilişleri devam ederken projelere katılan vatandaşların ev sahibi olup olmadığı belli oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlardan çekilen kuralarda ismi çıkmayanlar ise yoğun olarak TOKİ geri ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ederek araştırıyor. Peki TOKİ çıkmayanlar geri ödemelerini ne zaman alacak?

Kayaşehir'de ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların sevinçlerinin ardından Tuzla'daki 500 TOKİ konutları için de heyecan sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen toplu konut projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'daki konutların bazılarının sahipleri belli oldu, bugün de TOKİ Tuzla konutlarının sahipleri canlı yayında geçekleşecek kura çekilişi ile belli oldu. TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 projesinde 250 adet 2 oda 1 salon daire, 250 adet 3 oda 1 salon daire toplam 500 adet daire bulunuyor. Engelli, Emekli, Şehit Ailesi ve diğer olmak üzere toplam 500 konut için bugün 1 Temmuz Pazartesi günü 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde çekilişler gerçekleştirildi. Peki çekilişte çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini ne zaman geri alabilecek?

TOKİ çıkmayan vatandaşlar geri ödemesini ne zaman alacak?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

 

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ konutları yapılmaya devam edecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.
Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. toki
  4. toki 2019
  5. toki geri ödemeleri
  6. toki başvuru ücreti
  7. toki 2019 kura çekilişleri
  8. toki kura sonuçları
  9. toki kura sonucu listesi
  10. toki 2020

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'nın kuzeyinde askeri helikopter düştü!
    1. Almanya'nın kuzeyinde askeri..
    2. TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında..
    3. Diagne’den olay açıklama! ‘Çok..
    4. Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak..
    5. Pençe'yi F-16 savaş uçakları vurdu
    6. Özbekistan'da inşa edilecek nükleer..
    7. Hünerli ellerin çalışmaları görücüye..
    8. Kütahya’ya 3 bin kişilik yeni kız..
    9. Ünlü bal satıcısına hırsızlık şoku
    10. Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te
    11. Avrupa Oyunları'nda en fazla madalya..
    12. Çocuk parkında korku dolu anlar
    13. Suriye sınırında yeni karar
    14. Irak Meclisi’nden Türkiye açıklaması
    15. Motoru yolun ortasında durunca..
    16. Sağlık Bakanlığından "bedelsiz arsa..
    17. Köşk Ilıdağ’dan Başkan Çerçioğlu’na..
    18. GÜNCELLEME - Mersin'de şüpheli ölümler
    19. Otomobilin çarptığı rehber feci..
    20. Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm..
    21. Başkan Yılmaz’a 10 numaralı forma
    22. Mardin’de son iki günde 140 yangına..
    23. Müslüman çocuğa çirkin saldırı
    24. Allahyar Sayyadmanesh son dakika..
    25. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    26. Kabotaj Bayramı Çeşme’de törenle..
    27. Oktay Ekşi’den Babacan’a tavsiye:..
    28. 3 tekerlekli motorda 7 kişilik..
    29. Yunus Emre Mahallesinin Altyapısı..
    30. TCMB döviz kurları
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor