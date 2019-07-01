TOKİ çıkmayanlar geri ödemelerini ne zaman alacak? | TOKİ 2019 kura çekilişleri

TOKİ 2019 kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ 2019 kura çekilişleri son durum Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut için 67 ilde talep toplanmış, toplam 636 bin kişi TOKİ konutlarına başvuru yapmıştı. Şimdi TOKİ çekilişleri devam ederken projelere katılan vatandaşların ev sahibi olup olmadığı belli oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlardan çekilen kuralarda ismi çıkmayanlar ise yoğun olarak TOKİ geri ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ederek araştırıyor. Peki TOKİ çıkmayanlar geri ödemelerini ne zaman alacak?

Kayaşehir'de ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların sevinçlerinin ardından Tuzla'daki 500 TOKİ konutları için de heyecan sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen toplu konut projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'daki konutların bazılarının sahipleri belli oldu, bugün de TOKİ Tuzla konutlarının sahipleri canlı yayında geçekleşecek kura çekilişi ile belli oldu. TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 projesinde 250 adet 2 oda 1 salon daire, 250 adet 3 oda 1 salon daire toplam 500 adet daire bulunuyor. Engelli, Emekli, Şehit Ailesi ve diğer olmak üzere toplam 500 konut için bugün 1 Temmuz Pazartesi günü 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde çekilişler gerçekleştirildi. Peki çekilişte çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini ne zaman geri alabilecek?

TOKİ çıkmayan vatandaşlar geri ödemesini ne zaman alacak?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ konutları yapılmaya devam edecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.