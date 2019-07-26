TOKİ Çankırı 2. etap 414 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Çankırı 2. etap 414 konut kentsel dönüşüm projesi, 26 Temmuz – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan RENKTAŞ-EMCAN İŞ ORTAKLIĞI tarafından Çankırı Şantiyesinde gerçekleştirilecektir. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir. Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, daha önce Bankanıza verilmiş olan talimatlar çerçevesinde satışı yapılan konutun teslim tarihinde, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı da peşin olarak tahsil edilecektir; bu aşamada aracı Banka (T.Halk Bankası A.Ş. Çankırı Şubesi) tarafından kesilen KDV faturası konut teslim anında alıcı tarafından müşavir firmaya yetkililerine ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair fatura ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.