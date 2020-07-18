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Ekonomi

TOKİ Bilecik Bozüyük 2020 kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bilecik Bozüyük 2020 kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında yapılan kura çekilişi 17 Temmuz Cuma günü Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce Merkez'de inşa edilen TOKİ konutlarının sahipleri belli oldu. TOKİ Bilecik 2020 projesi kapsamında Bozüyük için ayrılan 232 adet 2+1 konut ve 100 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 332 adet konutun hak sahipleri ile, kura çekilişi ile belirlendi. Peki, TOKİ Bilecik Bozüyük 2020 kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:14:00 -
TOKİ Bilecik Bozüyük 2020 kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bilecik kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanarak hak sahipleri belirlendi.TOKİ Bilecik kura sonucunun nasıl öğrenileceği merak kazandı. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğreniliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için hak sahiplerini belirlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan alt gelir grubu vatandaşların kira öder gbi ev sahibi olma talimatı sonrasında 2019 yılında 50 bin sosyal konut ile start alan projede 2020 yılında 100 bin sosyal konut için talep toplanmıştı.

Projede satışa sunulan 232 adet 2+1 konut için bin 272 kişi başvuruda bulunurken 100 adet 3+1 konut için ise 912 kişi başvuruda bulundu.

BİLECİK TOKİ BOZÜYÜK KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ BİLECİK BOZÜYÜK KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 2+1 İSİM LİSTESİ 2020

Müveyla Çolak

Zeki Küçük

Abdullah Çolak

Necmiye Bayrakçı

Veysel Ellik

Ummuhan Kışçı

Ali Ekinay

Ayşe Özcan

Resmiye Ateş

Yüksel Yıldırım

 

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