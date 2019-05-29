TOKİ Türkiye genelinde yaptığı konutlarla yüzleri güldürmeye devam ediyor. TOKİ Bayburt'ta inşa edeceğimiz 263 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İşte TOKİ Bayburt kura sonuçları son dakika isim listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Bayburt’ta inşa edilecek konutların kura çekilişleri yapıldı. TOKİ Bayburt kura sonuçları son dakika. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Bayburt’ta inşa edilecek 263 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Kura töreni bugün Şair Zihni Kültür Merkezi Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Yatay şehirleşmeyle hayata geçen 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bayburt’ta inşa edilecek 263 konut 2+1 planda olacak.

Alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan konutlar 490 TL’den başlayan taksitlerle %12, %20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.

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