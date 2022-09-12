Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. TOKİ sosyal konut projesinde bulunmak isteyenler başvuruların ne zaman yapılacağını, hangi daire için ne kadar başvuru ücreti yapabileceklerini araştırıyor. Peki, konut başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ başvuruları nereden yapılıyor?

TOKİ başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih 13 Eylül Salı günü açıklanacak. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak ardından da bankaya başvuru ücreti ödenecek. Konut başvuru ücretleri farklılık gösteriyor. Ev başvuru ücretleri dairelerin 1+1, 2+1 ve 3+1 olması sebebiyle değişiyor.

Bu yıl TOKİ ilk kez bazı illerde arsa satışı yapacak. Arsa için başvuru ücreti ise 500 lira olarak açıklandı.

TOKİ ev ve arsanın yanı sıra iş yeri satışı da yapacak. İş yeri başvuru ücreti ise 2 bin lira olarak belirlendi.

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.