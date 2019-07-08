0553 313 94 23

TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, idare tarafından Eskişehir’de yürütülen millet bahçesi projesine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:39
TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, idare tarafından Eskişehir’de yürütülen millet bahçesi projesine ilişkin bilgilendirmede bulundu.


Eskişehir Millet Bahçesi projesinde hiçbir aşamada yapılaşmanın planlanmadığını ve Eskişehirli vatandaşların daha çok yeşille buluşacağını ifade eden Bulut, askı sürecinin başlatılması için projenin Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.


Eskişehir Millet Bahçesi Projesinin toplam 56 bin 448 metrekare alanda yapılacağını belirten Bulut, “İmar kanununa göre Millet Bahçelerinde toplam alanın yüzde 5’ ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oran Eskişehir Millet Bahçesi için yüzde 5 seviyesinin çok altında yaklaşık yüzde 1,58 seviyesindedir. Ayrıca millet bahçesinin inşa edileceği alanda vatandaşlarımızın bilgilenmesi amacıyla proje görselleri millet bahçesi alanı çevresinde sergilenmektedir” dedi.


35 ilde 71 millet bahçesi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı millet bahçeleri projeleri doğrultusunda her ile en az bir millet bahçesi yapma hedefi olduklarını belirten Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda millet bahçesi çalışmalarına ara verilmeksizin devam ettiklerini ifade etti.


Hedeflerinin 35 ilde 71 millet bahçesi yapmak olduğunu belirten Bulut, sözlerine şöyle devam etti:


“İdare olarak bugüne kadar iki millet bahçesinin yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 13 millet bahçemizin inşaatı hızla devam ediyor. 51 millet bahçemizin de proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TOKİ olarak bu yıl 7 millet bahçesini bitirip vatandaşlarımızı daha çok yeşille buluşturmayı hedefliyoruz.”


Eskişehir Millet Bahçesi’nde yapılaşma minimum seviyede


Eskişehir Millet Bahçesi’ne ayrı bir paragraf açan Başkan Bulut, millet bahçelerinin temel prensibinin vatandaşların daha çok yeşille ve oksijenle buluşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, Eskişehir Millet Bahçesi ile ilgili olarak ne ihale hazırlık aşamasında, ne de sonrasında kesinlikle bir yapılaşma planlanmadığını ve yapılmadığını vurguladı.


İmar kanununa göre Millet Bahçelerinde toplam alanın yüzde 5’ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oranın Eskişehir Millet Bahçesi için yaklaşık yüzde 1,58 seviyesinde olduğunun altını çizen Bulut, “Eskişehir Millet Bahçesi projemizde yer altı otoparkı, millet kıraathanesi, iki tuvalet, bekçi kulübesi, havuz, gezinti yolları, giriş yolları, koşu ve bisiklet yolları bulunuyor” diye konuştu.


Bulut ayrıca, proje içerisinde etkinlik alanı, bitkisel peyzaj alanının içerisinde yapraklı, ibreli ağaçlar, çalı, sarmaşıklar ve çocuk oyun alanlarının olacağını söyledi.


Son günlerde Eskişehir’de hayata geçecek millet bahçesiyle ilgili bazı basın-yayın organları tarafından gerçek dışı bilgilerin servis edildiğini söyleyen Bulut; “Millet bahçesinin inşa edileceği alanda vatandaşlarımızın bilgilenmesi amacıyla proje görselleri sergilenmektedir. Vatandaşlarımız proje görsellerini buradan görebilirler” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:39
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. Mahkemenin boşamadığı kadın "boşanmak..
    3. Meysu Outlet’ te Eğlence Çeki..
    4. Yunusemre’de bin öğrenci yüzme..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Artistik yüzme: 2019 FINA Dünya..
    7. Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak..
    8. Amasra tünelinde korkulu anlar
    9. Ciğer ve ekibi “Şube Kapasite..
    10. Kazım Kurt: “Toprağımıza da suyumuza..
    11. Niğde'de çığ altında kalmıştı! Geçen..
    12. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    13. Lületaşı Festivaline coşkulu final
    14. (Özel haber) Erol Bedir: "Hocamız onay..
    15. (Özel) Lüks sitede korkutan yangın
    16. Baklavacı magandalar hakkında yeni..
    17. Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı..
    18. Maganda kurşunuyla yaralanan genç..
    19. Okan Dernek: “Daha güçlü döneceğim”
    20. TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli..
    21. Geçirgen bağırsak sendromunun bilmeniz..
    22. Başkan Yıldırım’dan başarılı..
    23. AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi!..
    24. Konya Büyükşehir Belediyesinde görev..
    25. Gövde gösterisi yapar gibi söküme..
    26. Sivas’ta trafik kazası: 2’si ağır 4..
    27. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin turizm..
    28. "İngiltere'nin İran tankerine el..
    29. İngiltere, Trump'tan özür dileyecek
    30. Myrina ve Gryneion’da yüzey..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!