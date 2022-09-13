TOKİ Başkanı açıkladı! Bunu yapanın parası yanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı. Erdoğan, burada projenin detaylarını açıkladı.

Erdoğan, 81 il ve tüm ilçelerde 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 81 il ve tüm ilçelerde 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri yapılacağını söyledi. Başvurular yarın e-Devlet üzerinden yapılacak, ekim ayı sonuna kadar sürecek.

"Hilenin önüne geçeceğiz"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlk Evim İlk İş Yerim projesi hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bulut, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"e-Devlet imkanı olmayan bankadan başvuru yapabilir. Şartları taşımayanların başvuru bedeli yanacak. Üzerine tapu olan vatandaşlar, başvurudan önce başkalarına devrederse bunu tespit ederek hilenin önüne geçeceğiz."