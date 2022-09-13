Sosyal konut projesi tanıtımı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeye ilişkin detayları paylaştı. Peki, kim TOKİ arsa başvurusunda bulunabilir.

TOKİ arsa taksitleri ne kadar? Hangi illerde arsa satışı olacak kimler TOKİ arsa başvurusu yapabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak" dedi.

Erdoğan, proje kapsamındaki arsalardan ilk gruptakilerin 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsaların ise hisseli parsellerden oluşacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak” dedi.

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

Arsalar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.