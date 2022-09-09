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Ekonomi TOKİ arsa satışı başladı
Ekonomi

TOKİ arsa satışı başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Erdemli ve Tarsus’ta 218 bin TL’den başlayan fiyatlarla konut, ticaret ve sanayi arsası satışı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 15:31:00 -
TOKİ arsa satışı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak ihalede arsalar açık artırma ile satışa sunulacak. KDV’den muaf tutulacak arsalara sahip olmak isteyenlere %25 peşinat ile 24 vade imkanı sunuluyor. Peşin ödemelerde ise % 20 indirim sağlanıyor.

Salon Katılım: TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya-Ankara

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı-İzmir

İnternetten katılım ve detaylı bilgi için: www.emlakmuzayede.com.tr

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