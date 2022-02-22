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Ekonomi TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları

Ankara Sincan Saraycık TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Ankara Sincan Saraycık TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Sivrihisar kura sonuçları isim listesi Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Sincan Saraycık, 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 11:05:00 - 2022-02-22 12:05:07
TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları

TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları isim listesi! TOKİ Ankara Sincan Saraycık konut projesi kapsamında inşa ettirilmekte olan 1046 adet 2+1 konut ve 349 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik konut kurası noter huzurunda yapıldı. 

TOKİ Sincan 2+1 kura sonuçları

Hatice Tok

Beytullah Karatekin

Seçil Demirel

Ahmet Yılmaz

Metin Atalay

Erdoğan Parlak

Mutlu Yalçın

Latife Kerehan

Cihat Metin

Kamile Çakır

Zuvala Akbalkı

Ümran Sainkaplan

Omur Yelmer

Muhammet Doğan

Gökhan Üşenmez

Ahmet Ülger

Nihat Ayata

Ezgi Yıldırım

Muhammed Salih Sağlık>Serkan Alıç

BuketIlıkkan

Kubilay Kutlu

Mustafa Atay

Rıa Aydemir

 

 

İlksin Akbaba

Ayşegül Tamgüç Karataş

Şükrü Ataseven

Yusuf Erözgün
Gökhan Şenbaş

Sıddık Kaynak

Hafize Ekrem

Mehtap Kızgın

Ali Rza Ersan

Ferhat KurtMehmet Hakan Şahin
Eşref Yaşar

Bahriye Dilekçe
Yasemin ERsöz
Yasemin Kulp

Mehmet Koç
Zeki Aydoğan
Mevlana Kılıç

Demet Akbulut

Şenay Orhan

Kaya Üzümcü

Ahmet Serin

Turan Şahin

Helin Kübra Topci

Veysi Aslan

Necdet Göçer

Ünzile Öztürk

Galip Peker

Mevre Çetin

Rıdvan Ünver

Nazlı Küçük

Mustafa Karayel

Naime Selçuk
Nazlı Şavur

Azime ERyılmaz

Mecit Doğu
Yunus Ertürk

Semra Yıldız

Cemalettin Doğru

Aykut Ay

Galip Arslan

Ahmet Meriç

Necati Boz

Muhsin Altıntaş

Mustafa Uslu

Şeyda Çiçen

Ömer Ertan

Gökçen İnci

Nebahat Aydoğdu

Meliha Özkul

Çağrı Yılmaz

Fethi Deliler

Elvan Yurdakul

Sultan Kirli

Haluk Adar

Mustafa Durmaz

Aykut Yavuz

Fadime Tavşan

Hacer Meral

Aysun Işık

İbrahim Baloğlu

İlhan Sivrikaya

Hanife Solak

Münüfe Akdoğan

Cihan Aras

Tuğrul Karacabay

 TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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