TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları isim listesi! TOKİ Ankara Sincan Saraycık konut projesi kapsamında inşa ettirilmekte olan 1046 adet 2+1 konut ve 349 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik konut kurası noter huzurunda yapıldı.

TOKİ Sincan 2+1 kura sonuçları

Hatice Tok

Beytullah Karatekin

Seçil Demirel

Ahmet Yılmaz

Metin Atalay

Erdoğan Parlak

Mutlu Yalçın

Latife Kerehan

Cihat Metin

Kamile Çakır

Zuvala Akbalkı

Ümran Sainkaplan

Omur Yelmer

Muhammet Doğan

Gökhan Üşenmez

Ahmet Ülger

Nihat Ayata

Ezgi Yıldırım

Muhammed Salih Sağlık>Serkan Alıç

BuketIlıkkan

Kubilay Kutlu

Mustafa Atay

Rıa Aydemir

İlksin Akbaba

Ayşegül Tamgüç Karataş

Şükrü Ataseven

Yusuf Erözgün

Gökhan Şenbaş

Sıddık Kaynak

Hafize Ekrem

Mehtap Kızgın

Ali Rza Ersan

Ferhat KurtMehmet Hakan Şahin

Eşref Yaşar

Bahriye Dilekçe

Yasemin ERsöz

Yasemin Kulp

Mehmet Koç

Zeki Aydoğan

Mevlana Kılıç

Demet Akbulut

Şenay Orhan

Kaya Üzümcü

Ahmet Serin

Turan Şahin

Helin Kübra Topci

Veysi Aslan

Necdet Göçer

Ünzile Öztürk

Galip Peker

Mevre Çetin

Rıdvan Ünver

Nazlı Küçük

Mustafa Karayel

Naime Selçuk

Nazlı Şavur

Azime ERyılmaz

Mecit Doğu

Yunus Ertürk

Semra Yıldız

Cemalettin Doğru

Aykut Ay

Galip Arslan

Ahmet Meriç

Necati Boz

Muhsin Altıntaş

Mustafa Uslu

Şeyda Çiçen

Ömer Ertan

Gökçen İnci

Nebahat Aydoğdu

Meliha Özkul

Çağrı Yılmaz

Fethi Deliler

Elvan Yurdakul

Sultan Kirli

Haluk Adar

Mustafa Durmaz

Aykut Yavuz

Fadime Tavşan

Hacer Meral

Aysun Işık

İbrahim Baloğlu

İlhan Sivrikaya

Hanife Solak

Münüfe Akdoğan

Cihan Aras

Tuğrul Karacabay

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