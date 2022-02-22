TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları
Ankara Sincan Saraycık TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Ankara Sincan Saraycık TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. TOKİ Sivrihisar kura sonuçları isim listesi Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Sincan Saraycık, 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları isim listesi! TOKİ Ankara Sincan Saraycık konut projesi kapsamında inşa ettirilmekte olan 1046 adet 2+1 konut ve 349 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik konut kurası noter huzurunda yapıldı.
TOKİ Sincan 2+1 kura sonuçları
Hatice Tok
Beytullah Karatekin
Seçil Demirel
Ahmet Yılmaz
Metin Atalay
Erdoğan Parlak
Mutlu Yalçın
Latife Kerehan
Cihat Metin
Kamile Çakır
Zuvala Akbalkı
Ümran Sainkaplan
Omur Yelmer
Muhammet Doğan
Gökhan Üşenmez
Ahmet Ülger
Nihat Ayata
Ezgi Yıldırım
Muhammed Salih Sağlık>Serkan Alıç
BuketIlıkkan
Kubilay Kutlu
Mustafa Atay
Rıa Aydemir
İlksin Akbaba
Ayşegül Tamgüç Karataş
Şükrü Ataseven
Yusuf Erözgün
Gökhan Şenbaş
Sıddık Kaynak
Hafize Ekrem
Mehtap Kızgın
Ali Rza Ersan
Ferhat KurtMehmet Hakan Şahin
Eşref Yaşar
Bahriye Dilekçe
Yasemin ERsöz
Yasemin Kulp
Mehmet Koç
Zeki Aydoğan
Mevlana Kılıç
Demet Akbulut
Şenay Orhan
Kaya Üzümcü
Ahmet Serin
Turan Şahin
Helin Kübra Topci
Veysi Aslan
Necdet Göçer
Ünzile Öztürk
Galip Peker
Mevre Çetin
Rıdvan Ünver
Nazlı Küçük
Mustafa Karayel
Naime Selçuk
Nazlı Şavur
Azime ERyılmaz
Mecit Doğu
Yunus Ertürk
Semra Yıldız
Cemalettin Doğru
Aykut Ay
Galip Arslan
Ahmet Meriç
Necati Boz
Muhsin Altıntaş
Mustafa Uslu
Şeyda Çiçen
Ömer Ertan
Gökçen İnci
Nebahat Aydoğdu
Meliha Özkul
Çağrı Yılmaz
Fethi Deliler
Elvan Yurdakul
Sultan Kirli
Haluk Adar
Mustafa Durmaz
Aykut Yavuz
Fadime Tavşan
Hacer Meral
Aysun Işık
İbrahim Baloğlu
İlhan Sivrikaya
Hanife Solak
Münüfe Akdoğan
Cihan Aras
Tuğrul Karacabay
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