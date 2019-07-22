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TOKİ Ankara Nallıhan 173 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Ankara Nallıhan konut başvuruları. Ankara Nallıhan 173 konut projesi içinde yer alan 169 konut, 22 Temmuz – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. TOKİ Ankara Nallıhan konut başvuru şartları neler?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:20
TOKİ Ankara Nallıhan 173 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Ankara Nallıhan konut başvuruları. Ankara Nallıhan 173 konut projesi içinde yer alan 169 konut, 22 Temmuz – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. TOKİ Ankara Nallıhan konut başvuru şartları neler?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından “Ankara Nallıhan Belediyesi Çayırhan “173 Adet Konut (+3 Adet Hizmetli Dairesi, +1 Adet (4 Dükkanlı) Ticaret Merkezi” Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 169 adet konutun teslim işlemleri 22 Temmuz 2019 – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu nedenle;

• KDV ödemesi için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Nallıhan Çayırhan Şubesinde,

• Konutunuzu teslim almak üzere de bir sonraki gün “Koltek Müş. A.Ş." nin Ankara Nallıhan Çayırhan Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde, hazır bulunmanız gerekmektedir. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. Konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

1) Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin sizde bulunan nüshası

3) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesini rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:20
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