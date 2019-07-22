TOKİAnkara Kuzeykent 474 konut ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Ankara Kuzeykent 474 konut proje içinde yer alan 443 konut, 22 Temmuz – 6 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. TOKİ Ankara Kuzeykent 474 konut başvuru şartları neler?

Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan TOBAŞ aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

Yatırılmayan taksitler varsa tamamı (gecikme faizleri ile birlikte) defaten ödenecektir. Şehit Ailesi ve Terör Malulü kontenjanından konut alanların ilk taksit ödemesi ilan edilen teslim programını takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.Halk Bankası A.Ş. Mithatpaşa Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları konut teslim programında ilan edilen tarihte Banka şubesine başvuracaktır. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi)

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• KDV tutarı ve site yönetimi ortak gider avansının yatırıldığına dair belge veya fatura.

• Varsa Devir Sözleşmesi Nüshası (1 adet fotokopi)

TOKİ Ankara Nallıhan 173 konutları ne zaman teslim edilecek?