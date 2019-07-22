0553 313 94 23

TOKİAnkara Kuzeykent 474 konut ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Ankara Kuzeykent 474 konut proje içinde yer alan 443 konut, 22 Temmuz – 6 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. TOKİ Ankara Kuzeykent 474 konut başvuru şartları neler?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:26
TOKİAnkara Kuzeykent 474 konut ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Ankara Kuzeykent 474 konut proje içinde yer alan 443 konut, 22 Temmuz – 6 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. TOKİ Ankara Kuzeykent 474 konut başvuru şartları neler?

Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan TOBAŞ aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

Yatırılmayan taksitler varsa tamamı (gecikme faizleri ile birlikte) defaten ödenecektir. Şehit Ailesi ve Terör Malulü kontenjanından konut alanların ilk taksit ödemesi ilan edilen teslim programını takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.Halk Bankası A.Ş. Mithatpaşa Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları konut teslim programında ilan edilen tarihte Banka şubesine başvuracaktır. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi)

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• KDV tutarı ve site yönetimi ortak gider avansının yatırıldığına dair belge veya fatura.

• Varsa Devir Sözleşmesi Nüshası (1 adet fotokopi) 

TOKİ Ankara Nallıhan 173 konutları ne zaman teslim edilecek?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:26
  1. TOKİAnkara Kuzeykent 474 konut ne zaman teslim edilecek?
  2. TOKİAnkara Kuzeykent 474 konut başvuru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artvin’de asfalt yüklü kamyon devrildi
    1. Artvin’de asfalt yüklü kamyon devrildi
    2. Binali Yıldırım Bergama’da
    3. Murat Cavcav: “Herkes bilsin hiç..
    4. ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim..
    5. Çanakkale’de 11 mülteci yakalandı
    6. Kırıkkale’de otomobil takla attı: 2..
    7. GÜNCELLEME - Kendilerini polis olarak..
    8. Resmen açıkladı: Tarihi bir anlaşma..
    9. Devrek’te ayının saldırısına uğrayan..
    10. Durdurulan otomobilin gizli..
    11. Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1..
    12. Hozat’ta orman yangını, ekipler..
    13. Şile’de korkutan orman yangını
    14. Mardin Valiliğinden ’İmar Planı..
    15. Devlerin radarındaki Orkun Kökçü milli..
    16. Filip Novak'tan kura değerlendirmesi
    17. Alanyasporlu Sural’ın öldüğü kazanın..
    18. Portekiz'deki orman yangınında yaralı..
    19. Başkan Ataç mahalle meclisi üyeleriyle..
    20. Kayıp Fransız denizaltısı 51 yıl sonra..
    21. Çarptı kaçtı, kamera kaydetti
    22. MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1..
    23. AFAD Yemen'de 500 gıda kolisi dağıttı
    24. New York'taki elektrik kesintisi..
    25. Sel bölgesinde bulunan cesedin 7..
    26. Karayolları işçisi bulduğu para dolu..
    27. Eski Devlet Bakanı Emre son..
    28. Rize’de ayı çay bahçesine girdi
    29. Adana'da facia! 2 çocuk sulama..
    30. Yunanistan'dan Türkiye'ye alçak tehdit!
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti