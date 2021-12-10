TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları ! Aksaray Eskil TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Aksaray Eskil TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Aksaray Eskil TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Aksaray Eskil kura sonucu sorgulama…
Aksaray Eskil TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Aksaray Eskil kura sonucu sorgulama...
Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçları
Muhammed Yusuf Belgemen
Nazmi Yılmaz
Nuri Kesmez
Yakup Çakır
Ünal Meral
Hilal Karakan