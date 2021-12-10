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Ekonomi TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları ! Aksaray Eskil TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Aksaray Eskil TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Aksaray Eskil TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Aksaray Eskil kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:07:00 - 2021-12-10 11:08:32
TOKİ Aksaray Eskil kura sonuçları Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçları isim listesi

Aksaray Eskil TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Aksaray Eskil kura sonucu sorgulama...

Aksaray Eskil TOKİ kura sonuçları

Muhammed Yusuf Belgemen

Nazmi Yılmaz

Nuri Kesmez

Yakup Çakır

Ünal Meral

Hilal Karakan

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