  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TOKİ, Adıyaman ve Kahta konutlarının kurasını çekecek

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesine yapılacak 300 konutun hak sahiplerini belirlenmesi için 2 Haziran’da kura çekimi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 19:57:10 -
TOKİ, Adıyaman ve Kahta konutlarının kurasını çekecek

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesine yapılacak 300 konutun hak sahiplerini belirlenmesi için 2 Haziran’da kura çekimi yapılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi kapsamında Adıyaman merkeze 150, Kahta ilçesine 150 konut yapılacak.


AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Adıyaman merkezde 105 adet 2+1, 45 adet 3+1, Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesinde 105 adet 2+1, 45 adet 3+1 daire yapılacağını söyledi.


Aydın, 2 Haziran tarihinde canlı yayında TOKİ tarafından kura çekileceğini belirterek, Adıyaman ve Kahta halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı