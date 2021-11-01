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Ekonomi TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları Adıyaman TOKİ sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları Adıyaman TOKİ sonuçları isim listesi

TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları Adıyaman Petrol TOKİ kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları Adıyaman! TOKİ Adıyaman Petrol kuraları çekildi. 50 bni sosyal konut projesi kapsamında İzmir Torbalı konut kurası yapılı. Petrol TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Adıyaman Petrol TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Adıyaman kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:17:00 - 2021-11-01 11:19:35
TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları Adıyaman TOKİ sonuçları isim listesi

TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları Adıyaman Petrol TOKİ kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları Adıyaman! TOKİ Adıyaman Petrol kuraları çekildi. 50 bni sosyal konut projesi kapsamında İzmir Torbalı konut kurası yapılı. Petrol TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Adıyaman Petrol TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Adıyaman kura sonucu sorgulama.

TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları isim listesi

Feride Çağdaş

Mesut Şaşmaz

Ayşehan Gürbüs

Zeliha Kırmıtoğlu

Nevzat Özpolat

Adem Doğan

Fidan Sönmez

Zeliha Alagöz

Fatma Söymer

Halil İbrahim Behiş

Adnan Erkmen

Resul Yücel

Sevliye Yalçın

İlhan Çakır

Hasret Okan

Mehmet Güngör

Emine Aslan

Zeynep Turan

Züleyha Turhan

Mahmut Arslan

Salih coşkun

Müsayip Turan

Necati Gündüzoğlu

Furkan Tümay

Ömer Olur

Elif Taş

Asiye Altun

Gülşah Kara

Nursel Çelik
Şeyho Gözübüyük

Gökhan İspir

Fatma İnce
Dilara dursun

Mehmet Salan

 

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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