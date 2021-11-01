TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları Adıyaman TOKİ sonuçları isim listesi
TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları Adıyaman Petrol TOKİ kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları Adıyaman! TOKİ Adıyaman Petrol kuraları çekildi. 50 bni sosyal konut projesi kapsamında İzmir Torbalı konut kurası yapılı. Petrol TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Adıyaman Petrol TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Adıyaman kura sonucu sorgulama.
TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları Adıyaman Petrol TOKİ kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları Adıyaman! TOKİ Adıyaman Petrol kuraları çekildi. 50 bni sosyal konut projesi kapsamında İzmir Torbalı konut kurası yapılı. Petrol TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Adıyaman Petrol TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Adıyaman kura sonucu sorgulama.
TOKİ Adıyaman Petrol kura sonuçları isim listesi
Feride Çağdaş
Mesut Şaşmaz
Ayşehan Gürbüs
Zeliha Kırmıtoğlu
Nevzat Özpolat
Adem Doğan
Fidan Sönmez
Zeliha Alagöz
Fatma Söymer
Halil İbrahim Behiş
Adnan Erkmen
Resul Yücel
Sevliye Yalçın
İlhan Çakır
Hasret Okan
Mehmet Güngör
Emine Aslan
Zeynep Turan
Züleyha Turhan
Mahmut Arslan
Salih coşkun
Müsayip Turan
Necati Gündüzoğlu
Furkan Tümay
Ömer Olur
Elif Taş
Asiye Altun
Gülşah Kara
Nursel Çelik
Şeyho Gözübüyük
Gökhan İspir
Fatma İnce
Dilara dursun
Mehmet Salan
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın