Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlıyor. Projenin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, TOKİ açıklaması saat kaçta?

TOKİ açıklaması ne zaman saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün sosyal medya hesabından TOKİ projesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, “Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak" sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğinin, bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştığını belirtti. TOKİ'nin yüz binlerce aileyi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturduğunu ifade eden Kurum, Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize, yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek, Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00'te, yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım” ifadelerini kullandı.

Yerel ve yatay mimari tercih edilecek

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

Arsa kampanyasına arsası olan başvuramayacak

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

İş yerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.