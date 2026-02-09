TOKİ 9-13 Şubat kura takvimi! Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?

Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri il il sürüyor. Binlerce vatandaşın hak sahibi olacağı süreçte gözler bu haftanın kura programına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı takvimle birlikte, 9-15 Şubat haftasında yapılacak kura çekimlerinin tarihleri ve illeri netleşti. İşte, detaylar…

Bakan Kurum’dan kura takvimi açıklaması

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ana kadar önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız"

Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan konutlara da dikkat çekerek projede takvimin planlandığı şekilde ilerlediğini vurguladı.

Hangi illerde kuralar çekildi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre kura sürecinde altı hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025’te başlayan çekilişler, 7 Şubat’ta Yalova ve Kırıkkale’de yapılan kuralarla devam etti.

29 Aralık 2025 ile 8 Şubat 2026 tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale’de kura çekimleri gerçekleştirildi.

Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

9-15 Şubat TOKİ kura takvimi

Açıklanan programa göre bu hafta yedi ilde toplam 25 bin 985 konut için kura çekimi yapılacak.

9 Şubat Pazartesi günü Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592 konut için kura çekilecek.

10 Şubat Salı günü Bilecik’te 1419 konutun hak sahipleri belirlenecek.

11 Şubat Çarşamba günü Çankırı’da 1753 konut için kura yapılacak.

12 Şubat Perşembe günü Bolu’da 1950 konutun kurası çekilecek.

13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bu çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte kura yapılan il sayısının 57’ye, hak sahibi belirlenen konut sayısının ise 203 bin 111’e ulaşması bekleniyor.