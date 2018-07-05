TOKİ 26 ilde 108 arsayı satışa sundu

TOKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde, toplam 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğünde 108 arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli 734 milyon lira olan arsalar “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak.

ANTALYA’DA TURİZM ÇALIŞANINA KONUT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Antalya’nın Serik ilçesinde turizm çalışanları için yapılacak konutların ilk etabının inşaatı başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serik’in Kocayatak Mahallesi’nde TOKİ tarafından turizm çalışanlarına tahsis edilecek konutların temelleri atıldı.