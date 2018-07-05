THY - İmaj
0553 313 94 23

TOKİ 26 ilde 108 arsayı satışa sundu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğündeki 108 arsayı satışa sundu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:14
TOKİ 26 ilde 108 arsayı satışa sundu

TOKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde, toplam 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğünde 108 arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli 734 milyon lira olan arsalar “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak.

ANTALYA’DA TURİZM ÇALIŞANINA KONUT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Antalya’nın Serik ilçesinde turizm çalışanları için yapılacak konutların ilk etabının inşaatı başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serik’in Kocayatak Mahallesi’nde TOKİ tarafından turizm çalışanlarına tahsis edilecek konutların temelleri atıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:14
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Karaman
  4. Yozgat
  5. Van
  6. Şanlıurfa
  7. Trabzon
  8. Sivas
  9. Nevşehir
  10. Mardin
  11. Kocaeli
  12. Kırşehir
  13. Kayseri
  14. İzmir
  15. İstanbul
  16. Hatay
  17. Giresun
  18. Eskişehir
  19. Erzincan
  20. Elazığ
  21. Edirne
  22. Diyarbakır
  23. Bitlis
  24. Antalya
  25. Ankara
  26. Amasya
  27. Ağrı
  28. antalya
  29. TOKİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç Türkiye'ye iade etti! 27 yılın hesabı sorulacak...
    1. Norveç Türkiye'ye iade etti! 27 yılın..
    2. Yeni sisteminde kabine bakanlar kurulu..
    3. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    4. FETÖ'den örgüt üyelerine yeni talimat!
    5. Doktor cinayetinde şok gelişme!
    6. Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram..
    7. İş yerinde şeker tüketimini abartmayın
    8. Ekmek zammına ilişkin son dakika..
    9. Kurban Bayram tatili 2018 kaç gün?
    10. "Bunu yapanları bulun!"
    11. Kurban Bayramı ne zaman 2018
    12. İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 33..
    13. Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!
    14. FETÖ davasında kefaletle tahliye..
    15. OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş
    16. İran'dan üç AB ülkesine sert tepki!
    17. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
    18. Almanya sonunda itiraf etti: YPG ile...
    19. EYT mağdurları son dakika gelişmesi..
    20. 'Seçim gecesi Erdoğan telefonda..
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...