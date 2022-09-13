Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar açıklanan yeni TOKİ projesinde fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, TOKİ’de daire fiyatları ne kadar?

TOKİ 2+1, 3+1 evler ne kadar kaç taksit?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kampanyamız ile ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa yani vatandaş der ki bana alt yapısı hazırlanmış arsa verin ben kendim yapacağım peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsait arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini de ilk evim ilk iş yerim olarak belirledik. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. 500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, birçok ilimizin tamamına eşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler" dedi.

2+1 daireler aylık 2.280 TL taksitle 24 ay vade ile satılacak. Toplamda 2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatı ise 850 bin TL olarak belirlendi. 3+1 daireler 240 ay vade ile aylık 3 bin 780 TL'lik taksitle ödenebilecek.