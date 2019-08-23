TOKİ 2020 yılında kampanya yapacak mı? TOKİ hangi ilde konut satışı yapıyor?

TOKİ Temmuz ayında 50 bin yeni sosyal konut projeSİ kapsamında 11.014 aileyi konut sahibi yaptI. TOKİ dar gelirli başta olmak üzere orta gelirli, engelli ve emeklilere yönelik konut satışı yapmakta. Dar gelirliye konut üretmeye devam eden TOKİ, 26 ilde 2 bin 500’den fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 104 bin, taksiti ise 350 liradan başlıyor. TOKİ hangi ilde konut satışı yapıyor? TOKİ satışları, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ hangi ilde satış konut satışı yapıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlenmişti. TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanmıştı? İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, satışları 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemişti.

26 şehirde, toplam 2 bin 395 konutun satışını yapıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor. Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 26 şehirde, toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. 350 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 lira ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.

TOKİ başvuru şartları neler?

Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

- T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek,

- TOKİ’den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak,

- Kendisine eşine ve/ veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması,

- Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor.