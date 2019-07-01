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TOKİ 2019 Silivri daire belirleme kurası ne zaman olacak?

TOKİ 2019 kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ 2019 kura çekilişleri ve daire belirleme kurası son durum Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut için 67 ilde talep toplanmış, toplam 636 bin kişi TOKİ konutlarına başvuru yapmıştı. Şimdi TOKİ çekilişleri devam ederken projelere katılan vatandaşların ev sahibi olup olmadığı belli oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlardan çekilen kuralarda isimleri çıkan vatandaşlar daire belirleme kurasının ne zaman yapılacağını merak ediyor? TOKİ 2019 Silivri 1.ve 2.etap daire belirleme kurası ne zaman olacak?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:01
TOKİ 2019 Silivri daire belirleme kurası ne zaman olacak?

TOKİ 2019 kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ 2019 kura çekilişleri ve daire belirleme kurası son durum Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut için 67 ilde talep toplanmış, toplam 636 bin kişi TOKİ konutlarına başvuru yapmıştı. Şimdi TOKİ çekilişleri devam ederken projelere katılan vatandaşların ev sahibi olup olmadığı belli oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlardan çekilen kuralarda isimleri çıkan vatandaşlar daire belirleme kurasının ne zaman yapılacağını merak ediyor? TOKİ 2019 Silivri daire belirleme kurası ne zaman olacak?

Silivri daire belirleme kurası ne zaman olacak?

TOKİ kura çekilişlerinden isimleri çıkan vatandaşlar hangi daireyi sahip olacağının belirlenmesi için merakla bekliyor. Konuyla ilgili TOKİ resmi hesabından: "Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır." açıklamasında bulunuldu. 

TOKİ çıkmayan vatandaşlar geri ödemesini ne zaman alacak?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ konutları yapılmaya devam edecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.
Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:01
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