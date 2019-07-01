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TOKİ 2019 şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kura çekilişi sorgula

Kayaşehir'de ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların sevinçlerinin ardından Tuzla'daki 500 TOKİ konutları için de heyecan sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen toplu konut projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'daki konutların bazılarının sahipleri belli oldu, bugün de TOKİ Tuzla konutlarının sahipleri canlı yayında geçekleşecek kura çekilişi ile belli oldu. TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 projesinde 250 adet 2 oda 1 salon daire, 250 adet 3 oda 1 salon daire toplam 500 adet daire bulunuyor. Engelli, Emekli, Şehit Ailesi, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri ve diğer olmak üzere toplam 500 konut için bugün 1 Temmuz Pazartesi günü 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde çekilişler gerçekleştirildi. Peki, TOKİ 2019 şehit Ailesi, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:13
TOKİ 2019 şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kura çekilişi sorgula

Kayaşehir'de ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların sevinçlerinin ardından Tuzla'daki 500 TOKİ konutları için de heyecan sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen toplu konut projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'daki konutların bazılarının sahipleri belli oldu, bugün de TOKİ Tuzla konutlarının sahipleri canlı yayında geçekleşecek kura çekilişi ile belli oldu. TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 projesinde 250 adet 2 oda 1 salon daire, 250 adet 3 oda 1 salon daire toplam 500 adet daire bulunuyor. Engelli, Emekli, Şehit Ailesi, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri ve diğer olmak üzere toplam 500 konut için bugün 1 Temmuz Pazartesi günü 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde çekilişler gerçekleştirildi. Peki, TOKİ 2019 şehit Ailesi, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ 2019 ŞEHİT AİLESİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kuraları nasıl çekiliyor?

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:13
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. TOKİ 2019
  4. TOKİ 2019 fiyatları
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