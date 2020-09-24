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Aktüel TOKİ, 176 konut ile 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı
Aktüel

TOKİ, 176 konut ile 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı

Çeşitli illerde satışa çıkarılan konutlar yüzde 25'i peşin, iş yerleri de yüzde 10 veya yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle alınabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:51:05 -
TOKİ, 176 konut ile 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 176 konut ve 155 iş yerini "açık artırma yöntemi" ile satışa sundu.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, konutlar için 13 Ekim, iş yerleri için 14 Ekim saat 11.00'de açık artırma yapılacak.

İdarenin satışa sunacağı 176 konut ve 155 iş yeri için Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda açık artırma gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas'ta konutlar yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle satışa sunulacak.

Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak'ta satışa çıkarılan iş yerleri ise yüzde 10 veya yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular/teminatlar bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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