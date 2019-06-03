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TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar, Ankara, Antalya,Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Manisa, Niğde, Samsun ve Yozgat illerinde 153 adet arsayı satışa ve 2 adet arsayı açık artırma ile kiraya sunuyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar, Ankara, Antalya,Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Manisa, Niğde, Samsun ve Yozgat illerinde 153 adet arsayı satışa ve 2 adet arsayı açık artırma ile kiraya sunuyor.


Toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL olan arsalar, konut, ticaret, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, cezaevi, kargir ev, akaryakıt istasyonu ve sanayi niteliğinde arsalar. Şehirlerin gözde ve gelişen bölgelerinde yer alan arsalar; kolay ulaşım imkanı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Müzayede 18 Haziran Salı günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca açık artırmaya internet üzerinden (www.emlakyonetim.com.tr) katılınılabilecek ve canlı olarak izlenebilecek.


Yüzde 25 peşin 48 ay vade ile satılacak olan arsalarda taksitli tutar için 6 aylık ÜFE oranı yüzde 6 ile sınırlandırılmak suretiyle alıcıya ayrıca avantaj sunuluyor. İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan 2 arsa ise “açık artırma” yöntemiyle kiraya verilecek. Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:


"İstanbul


Başakşehir İkitelli-2’de Başakşehir Şehir Hastanesine 500 metre mesafede 11 bin 243 metrekare konut arsası ve 16 bin 381 metrekare özel sağlık tesisi arsası açık arttırmaya sunulacak.


Başakşehir Kayaşehir’de bakım ve akaryakıt tesisi, Büyükçekmece’de konut, Küçükçekmece’de marka konut sitelerine ve prestijli okullara bitişik 6 bin 210 metrekare iki özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar.


Çatalca’da tarla, Eyüpsultan’da konut+ticaret, Sancaktepe’de akaryakıt, Maltepe, Pendik, Silivri ve Sultanbeyli’de konut niteliğinde imarlı arsalar.



Ankara


Mamak’ta ticaret arsası, Çankaya’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde Tepe Prime’ın yanında 8 kat imarlı 39 bin 315 metrekare ticaret ve konut arsası.


Gölbaşı’nda konut, konut dışı kentsel çalışma, Sincan Temelli’de konut ve günü birlik tesis niteliğinde imarlı arsalar.



Antalya


Konyaaltı Arapsuyu’nda Akdeniz Üniversitesi girişinde toplu konut alanı niteliğinde 33 bin 107 metrekare imarlı arsa. 100 milyon 105 bin 393 TL muhammen bedelli arsa peşin alınması halinde ayrıca yüzde 15 indirimle satın alınabilecek. Kemer Çamyuva’da konut alanı niteliğinde imarlı arsalar da açık arttırmaya çıkacak.



Diyarbakır


Yenişehir Üçkuyu’da yaklaşık 40’ar bin metrekarelik konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.



İzmir


Narlıdere’de konut, ticaret ve özel eğitim alanı niteliğinde imarlı arsalar.



Samsun


Canik’te konut ve ticaret (cezaevi ve arsası) niteliğinde imarlı arsalar.


Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr, www.emlakyonetim.com.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden, 444 86 54 ve 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
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