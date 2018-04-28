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TOKİ 125 iş yeri ve 28 konutu açık artırmayla satacak

TOKİ, 12 ilde 125 iş yeri ile 11 ilde 28 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
TOKİ 125 iş yeri ve 28 konutu açık artırmayla satacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ), 12 ilde 125 iş yeri, 11 ilde 28 konut, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, açık artırmanın 14 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te TOKİ'nin AnkaraBilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacağını, açık artırmaya internetten de teklif verilebileceğini belirtti.

Turan, 125 adet iş yeri ile 28 adet konutu yüzde 25-50 peşin 12, 60, 120, 180 ay vade seçenekleriyle açık arttırmaya sunacaklarını, vatandaşların kira öder gibi dükkan ve konut sahibi olacağını kaydetti.

12 İL 125 İŞ YERİ

Konut projelerinde esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak dükkanlar inşa ettiklerine vurgu yapan Turan, alt ve orta gelir grubundakilere yönelik konut üretimine finansman sağlamak için açık artırma yöntemiyle iş yerlerini satışa sunduklarını ifade etti.

Turan, açık artırmaya katılacak alıcıların Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Malatya, Niğde, Ordu, Sakarya ve Trabzon'da satışa sunulacak iş yerlerine yüzde 25-50 peşin ve 12-60 ay vade ile sahip olabileceklerini bildirdi.

Şehirleri planlarken sanayi tesisleriyle ilgili yeni modeller üzerinde durduklarını aktaran Turan, "Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yaparken kentlerimizin vizyonuna ve istihdamına katkı sağlayacak küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmaları için yeni sanayi siteleri inşa ediyoruz. Açık arttırmaya sunacağımız iş yerleri sadece ticaret yapılan, üretim yapılan yerler değil iş yerine göre 3, 5, 15 kişinin çalışıp, üretim yapacağı yerlerdir." ifadelerini kullandı.

- 11 ilde 28 konut

Turan, açık arttırmaya sunulacak 28 konutun Aksaray, Bolu, Erzurum, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da olduğunu belirtti.

Ergün Turan, Aksaray merkez, Aksaray Güzelyurt, Bolu Mengen 2. Etap, Karabük Yenice, Kayseri Pınarbaşı, Kırşehir Akpınar, Konya Cihanbeyli, Konya Halkapınar, Trabzon Maçka projelerinde yer alan konutların yüzde 25 peşinat 180 ay vade, Bolu MerkezKürkçüler, Erzurum Palandöken, Kayseri Melikgazi, Konya Beyşehir Küçükavşar, Konya Beyşehir Huğlu, Manisa merkez, Nevşehir Ürgüp, Samsun Çay Mahallesi Konut projelerinde yer alan konutların ise yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleri ile açık arttırmaya sunulacağını açıkladı.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüleceğini belirten Turan, "Başvurular/teminatlar ilgili bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurulduklarını ve onlarca konut projesi yaptıklarını ifade eden Turan, konutun yanı sıra okul, kreş, sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami ve kültürel tesis gibi öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunan yapılar ile nitelikli alt yapı ve peyzaj uygulamalarını da hayata geçirdiklerini bildirdi. Kaynak : AA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
  1. Karabük
  2. Aksaray
  3. Şanlıurfa
  4. Trabzon
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Ordu
  8. Niğde
  9. Nevşehir
  10. Manisa
  11. Malatya
  12. Konya
  13. Kocaeli
  14. Kırşehir
  15. Kayseri
  16. İstanbul
  17. Erzurum
  18. Bursa
  19. Bolu
  20. Balıkesir
  21. Ankara
  22. Adıyaman
  23. Halk Bankası
  24. Ziraat Bankası
  25. Başbakanlık
  26. Sağlık Ocağı
  27. Açık Artırma

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