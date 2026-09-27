Tokayev'in kararnamesiyle Kazakistan Savunma Bakanlığına Aydos Mirzahmetov atandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Tokayev'in kararnamesiyle Aydos Mirzahmetov'un Savunma Bakanı atandığını açıkladı; atama açıklamayla yürürlüğe girdi.
Kazakistan'da Savunma Bakanlığı görevine Aydos Mirzahmetov getirildi. Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev, Hazar Denizi'ndeki tatbikat sırasında yaşanan facianın ardından Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u bugün görevden almıştı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanının kararnamesiyle Aydos Mirzahmetov, Kazakistan Savunma Bakanı olarak atanmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Mirzahmetov'un daha önce yürüttüğü görevinden de alındığı ve atamanın açıklamayla birlikte yürürlüğe girdiği bildirildi.
Mirzahmetov'un Kazakistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığı dahil olmak üzere çeşitli üst düzey görevlerde bulunduğu biliniyor.
Hazar Korganı-2026 tatbikatında 14 asker hayatını kaybetmişti
Facia, geçtiğimiz perşembe günü Kazakistan'ın Mangıstau bölgesinde, Hazar Denizi kıyısında yürütülen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatı sırasında yaşandı. Tatbikatta 14 asker hayatını kaybetti.