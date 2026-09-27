  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soykırımcılara tepki dinmiyor! İsrail uçağına izin vermediler Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan çok net cevap Türkiye’de otel fiyatları yüzde 30 arttı! Dünyaca ünlü zincir yeni yatırım için fırsat kolluyor AK Parti - MHP mi? Yeniden Refah Partisi - DEVA Partisi mi? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan ittifak mesajı O Avrupa ülkesinde boş tabaklı isyan! 500 bin kişi gıda yardımına muhtaç Kırmızı Masa’nın konuğu Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan! "İslam ülkeleri birliğini kurmamız lazım" Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru
Dünya Tokayev'in kararnamesiyle Kazakistan Savunma Bakanlığına Aydos Mirzahmetov atandı
Dünya

Tokayev'in kararnamesiyle Kazakistan Savunma Bakanlığına Aydos Mirzahmetov atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tokayev'in kararnamesiyle Kazakistan Savunma Bakanlığına Aydos Mirzahmetov atandı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Tokayev'in kararnamesiyle Aydos Mirzahmetov'un Savunma Bakanı atandığını açıkladı; atama açıklamayla yürürlüğe girdi.

Kazakistan'da Savunma Bakanlığı görevine Aydos Mirzahmetov getirildi. Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev, Hazar Denizi'ndeki tatbikat sırasında yaşanan facianın ardından Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u bugün görevden almıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanının kararnamesiyle Aydos Mirzahmetov, Kazakistan Savunma Bakanı olarak atanmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Mirzahmetov'un daha önce yürüttüğü görevinden de alındığı ve atamanın açıklamayla birlikte yürürlüğe girdiği bildirildi.

Mirzahmetov'un Kazakistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığı dahil olmak üzere çeşitli üst düzey görevlerde bulunduğu biliniyor.

Hazar Korganı-2026 tatbikatında 14 asker hayatını kaybetmişti

Facia, geçtiğimiz perşembe günü Kazakistan'ın Mangıstau bölgesinde, Hazar Denizi kıyısında yürütülen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatı sırasında yaşandı. Tatbikatta 14 asker hayatını kaybetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23