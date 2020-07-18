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Aktüel

Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 13:58:09 -
Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişiden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

İstanbul, Tokat ve Erbaa ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce işlemleri tamamlanan 4 kişi tutuklanmıştı.


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