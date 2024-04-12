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Yerel Tokat’taki feci kazada ölenlerin sayısı 2’ye çıktı
Yerel

Tokat’taki feci kazada ölenlerin sayısı 2’ye çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 13:30:00 -
Tokat’taki feci kazada ölenlerin sayısı 2’ye çıktı

Tokat'ta meydana gelen kafa kafaya çarpışan iki otomobilin karıştığı kazada, olay yerinde hayatını kaybeden Nazife Çakmak'ın oğlu Ferhat Çakmak da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Bayramın birinci günü olan 10 Nisan tarihinde saat 14.00 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpışmış, Nazife Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken 8 yaralı da kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Kazada otomobil sürücüsü olan Nazife Çakmak’ın oğlu Ferhat Çakmak da ağır yaralı olarak Tokat Üniversite Hastanesine kaldırılmıştı. 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Çakmak, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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