Tokat'ta zincirleme trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var
Tokat'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi öldü, yaralanan bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.
Zile-Çorum kara yolu Üçköy mevkisinde plakalıları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen kamyonet, hafif ticari araç ve otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle çarpıştı.
Araçlarda bulunan M.M. (57), Z.D. (50) ve A.D. (56) yaralandı. Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M. ve Z.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.