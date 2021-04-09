  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tokat'ta zincirleme trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Tokat'ta zincirleme trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

Tokat'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi öldü, yaralanan bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:54:00 -
Tokat'ta zincirleme trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

Zile-Çorum kara yolu Üçköy mevkisinde plakalıları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen kamyonet, hafif ticari araç ve otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle çarpıştı.

Araçlarda bulunan M.M. (57), Z.D. (50) ve A.D. (56) yaralandı. Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M. ve Z.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyle ilgili şok gerçek! Kaan Sarıaydın, 'Türkiye de katıldı' diyerek açıkladı
Gündem

Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyle ilgili şok gerçek! Kaan Sarıaydın, 'Türkiye de katıldı' diyerek açıkladı

Stratejist Kaan Sarıaydın, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyle ilgili olarak dehşete düşüren açıklamalarda bulundu.
Bu karar basın özgürlüğüne darbe Karahasanoğlu’na verilen skandal hapis cezasına STK’lardan tepki yağıyor
Gündem

Bu karar basın özgürlüğüne darbe Karahasanoğlu’na verilen skandal hapis cezasına STK’lardan tepki yağıyor

2015 yılında FETÖ’cü Fuat Avni ile CHP’li Akif Hamzaçebi’nin görüştü iddiasının ardından, yeniakit.com.tr’de yayımlanan bir haber dolayısı i..
Bu da gol değil! İsmail Saymaz fena madara oldu
Gündem

Bu da gol değil! İsmail Saymaz fena madara oldu

Katıldığı bir Youtube kanlının canlı yayınında Komünist Küba’ya övgüler düzen İsmail Saymaz, ülkede çekilen video ile rezil oldu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay