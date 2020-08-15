  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tokat'ta yeğenini öldüren üvey amca tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 19:03:59 -
Tokat'ta yeğenini öldüren üvey amca tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeğenini kama ile öldüren üvey amca tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi Canbolat Caddesi'nde Ali Kılınç (30) ile üvey amcası Necmettin Kaya (71) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya, yeğeni Kılınç'ı kama ile yaraladı.

Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Üvey amca Necmettin Kaya, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üvey amca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”
Gündem

Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”

Suriye’de aşiretler tarafından artık topraklarında istenmeyen terör örgütü YPG/PKK’nın imdadına yine efendisi ABD koştu. Terör örgütü ile ça..
ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den çekilmediği takdirde yaptırım ile tehdit eden ABD tarafından yeni bir skandal hamle geldi.
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı