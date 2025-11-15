  • İSTANBUL
Son Haberler

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Konut seferberliği hız kesmiyor! Bakan Kurum’dan dev açıklama

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

İstanbul’da iddianame şoke etti! Kreş yapımı bahane, milyonluk rüşvet şahane!

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Tokat'ta yan baktın kavgası: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Alper Kaya
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tokat'ta yan baktın kavgası: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Tokat’ta bir kafede "yan baktın" meselesi yüzünden çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olaydan kısa süre sonra silah ve bıçakla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Kenan Tayyip Yılmaz (23), bir kafede üç kız arkadaşıyla oturduğu sırada yan masadaki M.D.T. (17), M.A.A. ve K.Ç. ile "yan baktın" gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kafe dışındaki otoparka taşındı.

17 yaşındaki M.D.T., yanında taşıdığı bıçakla Yılmaz’a saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen M.A.A. ve K.Ç. ise silahla havaya ateş ederken, bir mermi park halindeki araca isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun 6 yerinden bıçaklanan Yılmaz, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli, olay yerinin yakınında bıçak ve silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

