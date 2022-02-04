Tokat'ta üretilen botları Gürcistan askeri giyecek

Gürcistan ordusunda askerlerin kullandığı botlar, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde üretiliyor.

İlçede geçen yıl faaliyete başlayan atölyede bugüne kadar üretilen 200 bin civarında bot ve ayakkabı, pek çok firma adına Türkiye geneline gönderildi.

Atölyede son olarak Gürcistan ordusunda kullanılan botların üretimine de başlandı. Yapılan anlaşma kapsamında Gürcistan ordusu için üretilecek 230 bin çift askeri bot, yıl sonuna kadar teslim edilecek.

Atölye sahibi Rıdvan Kılıç, atölyelerini kurmalarının ardından farklı firmalardan iş aldıklarını söyledi.

Atölyelerinde 60 kişinin çalıştığını belirten Kılıç, "Çalışanların büyük çoğunluğu kadın. Atölyemizi daha da büyütmek istiyoruz. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediyemiz ile bir projemiz var." dedi.

Atölyelerinde ihracat ürünleri de yaptıklarını dile getiren Kılıç, "Gürcistan ordusuna bot üretiyoruz. Çalışmamızı 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kılıç, hedefledikleri gibi atölyelerini büyütmeleri halinde TSK ve Avrupa'daki farklı ülkeler adına da askeri bot üreteceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hem kendi ordumuza ve Avrupa ülkelerinin ordularına bot yapmış olacağız. Bu, ilçemiz gençleri adına güzel olacak. Gençlerimiz büyük şehirlere gitmemiş olacak. Büyükşehirdeki bütün olanakları onlara sağlamış olacağız. Burada günde 900 ila 1000 çift bot üretiyoruz. Atölyemizin ilçe ekonomisine katkısı ise yılda ortalama 4 milyon lira olacak."

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da atölyeyi kuran girişimciye yaptıkları anlaşma kapsamında bazı destekler sağladıklarına işaret ederek, "Verdiğimiz destekle atölyeyi büyütecek. Böylece girişimcimiz inşallah fabrikasını kurarak 150 kişiye iş imkanı sağlayacak." dedi.