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Aktüel

Tokat'ta türbeden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 21:18:11 -
Tokat'ta türbeden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde türbeden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede bulunan Ahi Evran Türbesi'nde hırsızlık yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlığı K.Ö. ve A.A'nın yaptığını belirledi.

Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Türbeden çalınan malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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