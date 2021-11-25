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Yerel Tokat'ta tefecilik operasyonu
Yerel

Tokat'ta tefecilik operasyonu

Tokat'ta tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 13:11:00 -
Tokat'ta tefecilik operasyonu

Tokat il merkezi, Zile ve Turhal ilçelerinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde senetler, ajanda ve doküman ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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