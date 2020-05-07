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Aktüel

Tokat'ta tarihi eserler ile 1306 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:03:48 -
Tokat'ta tarihi eserler ile 1306 sikke ele geçirildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarihi eserler ile 1306 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1306 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 45 metal obje, 19 yüzük, 6 çini, 3 taş obje ve 2 gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli O.B, emniyete götürüldü.

Ele geçirilen eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

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