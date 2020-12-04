Tokat'ta sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
TOKAT (AA) - Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde görev yapan 51 yaşındaki sağlık çalışanı Hasan Demir, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.
Hastanede 4 gün tedavi gören Demir, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Demir'in cenazesi, Ağbayır Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.