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Yerel Tokat’ta otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı
Yerel

Tokat’ta otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 22:43:00 - 2022-08-15 23:18:35
Tokat’ta otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. O.S. idaresindeki 60 EM 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 60 KA 115 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobil tarlaya uçtu

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 60 KA 115 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Ters dönen otomobildeki 7 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. 1’si ağır 8 yaralı ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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