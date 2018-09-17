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Tokat'ta otomobil beton pompası aracına çarptı: 1 ölü

Erbaa ilçesinde, beton pompası aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:29
Tokat'ta otomobil beton pompası aracına çarptı: 1 ölü

İbrahim Birkan (55) yönetimindeki  60 KE 846  plakalı otomobil, Karayaka beldesi yakınlarında, yol kenarında park halindeki 60  KS 540 plakalı beton pompası aracına arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Birkan olay yerinde yaşamını yitirdi.

İbrahim Birkan'ın cesedi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından  otomobilde sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Erbaa  Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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