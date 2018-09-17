Tokat'ta otomobil beton pompası aracına çarptı: 1 ölü
Erbaa ilçesinde, beton pompası aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.17 Eylül 2018 Pazartesi 18:29
İbrahim Birkan (55) yönetimindeki 60 KE 846 plakalı otomobil, Karayaka beldesi yakınlarında, yol kenarında park halindeki 60 KS 540 plakalı beton pompası aracına arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Birkan olay yerinde yaşamını yitirdi.
İbrahim Birkan'ın cesedi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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