  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tokat'ta kumar oynayan 24 kişiye para cezası

Operasyon sırasında 2. kattan atlayarak kaçmaya çalışırken bacağı kırılan bir şüpheli tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:49:38 -
Tokat'ta kumar oynayan 24 kişiye para cezası

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dutlupınar Mahallesi Postane Sokak'ta bir binanın 2. katında kumar oynandığını tespit etti.

Ekiplerin ikamete girdiği sırada kaçmaya çalışan şüphelilerden F.K, 2. kattan atlayarak bacağını kırdı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan F.K. tedavi altına alındı.

Operasyonda, masa üzerindeki kumar malzemelerine el konuldu.

Evde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 24 kişiye 4 bin 375'şer lira para cezası verildi.

İkamet sahibi ve işletmeci C.D. ile S.Y. hakkında da adli işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı