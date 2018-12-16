THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tokat'ta korkunç olay! Yol ortasında ölü bulundular

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yakınlarında çok fazla kullanılmayan ormanlık alan içinden geçen yolda, 4 tane köpek ölüsü bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 14:22
Tokat'ta korkunç olay! Yol ortasında ölü bulundular

Tokat’ta arazi yolu üzerinde bulunan 4 köpeğin ölüm nedeni araştırılırken, zehirlenmiş olabilecekleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yakınlarında çok fazla kullanılmayan ormanlık alan içinden geçen yolda yerde cansız şekilde yatan 4 köpek bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yaşanan olay hayvanseverlerin tepkisini çekti. Köpeklerin ölüm nedeni ise araştırılıyor.

Hayvan Hakları Konfederasyonu Tokat Temsilcisi Gizem Kaya, yaşanan üzücü olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Tokat Niksar’dan gelen zehirlenip atılan bu canların haberi bizleri artık şaşırtmıyor. En önemlisi de ölüm işkence haberlerine artık şaşırmıyoruz. Çünkü insanlar o kadar gaddarlaştı ki bu olaylara karşı delillere ulaşıp araştırma yapıp bulmaktan başka bir tepki veremiyoruz. Nereden başlasak nereyi toparlasak diğer taraf yıkılıyor. Bunların tek bir sebebi var yasaların oldukça zayıf olması ve halkın olaylara karşı tepkisinin az olması. Bir zulme karşı hep birlikte tepki göstersek yasaların para değil hapis cezası ile sonuçlanacağını bilen suçlular için caydırıcı olacaktır. Bu canlar bugün orada acı içinde öldüler. Bizler hala rahat bir şekilde nefes aldığımız için şükrediyoruz ancak zulme sustuğumuz için bu insanları ortaya çıkartmak için çabalamadığımız için içimizde olan bu insanlar günün birinde sizlere de zarar verecektir. Şu an Niksar da bulunan il temsilcimiz muhtara ulaşıp olayla ilgili ayrıntıları öğrenmeye çalışacak. Yeterli bir bilgi gelirse suç duyurusunda bulunacağız teşekkürler” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:22
  1. Tokat
  2. Niksar
  3. Köpek ölüleri
  4. yol ortasında ölü bulundular

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 2. Lig
    1. Futbol: TFF 2. Lig
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Haluk Dursun: Gençlerimize 'Müze Kart'..
    4. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    5. Prematüre bebek nedir?
    6. 5 kilo 700 gramlık dev mantar,..
    7. Artvin'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı
    8. Esenler'de toplu açılış töreni
    9. Esenler'de toplu açılış töreni
    10. Koni çiçeğine çok şey borçluyuz
    11. Suriyeli muhalif Milli Ordudan..
    12. "BM Yerel Siyaset Atölyeleri"ne..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. Malatya fırtınası Süper Lig'i alt üst..
    15. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar..
    16. Arap Birliği'nden İsrail yandaşı..
    17. Salon Okçuluk Federasyon Kupası
    18. Doğu Anadolu Bölgesi buz tuttu!
    19. Honda ile Garanti Bankası iş birliği..
    20. Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD..
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı