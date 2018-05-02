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Tokat'ta korkunç görüntü! Birbirlerini ezerek öldüler

Tokat'ta yaşanan olayda patika yoldan geçmeye çalışan 49 koyun birbirini ezerek telef oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:02
Tokat'ta korkunç görüntü! Birbirlerini ezerek öldüler

Tokat'ın Turhal ilçesinde  Ercan Aygün'ün yayladan indirdiği küçükbaş hayvanlar, Turhal ilçesi Arzupınarı köyü Mercimek Tepesi mevkinde ürkerek kayalıkların arasındaki yola yöneldi. Birbirini takip eden koyunlar yokuş aşağı patika yoldan geçerken birbirini ezdi.

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ercan Aygün, kredi ile aldığı koyunların 49'unun telef olmasından dolayı mağdur olduğunu söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvuran Aygün, mağduriyetinin karşılanması için destek beklediğini kaydetti. 

Öte yandan sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyasına bazı vatandaşlar koyun bağışında bulunarak destek verdi. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:02
  1. Tokat
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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