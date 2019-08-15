Tokat'ta köpeklerin dövüşmesi cinayete neden oldu Niksar ilçesinde, komşular arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba-oğul öldürüldü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü. İlçeye bağlı Kapıağzı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde komşu olan İbrahim Kayışkıran ile H.G. arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle yaşanan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.G, İbrahim ve oğlu Yusuf Kayışkıran'a tüfekle ateş açtı. Yaralanan baba ve oğlu ambulansla kaldırıldıkları Niksar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.

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